В Москве полиция задержала мужчину, обнимавшегося сдевочкой-подростком в метро

27 мая странное поведение мужчины заметили в московском метро. Он сидел вместе с двумя несовершеннолетними девочками, одну из которых обнимал и целовал. Происходящее снял на видео московский юрист Кирилл и опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). По словам очевидца, мужчина заявил, что ему 17 лет. Девочки сказали, что им по 15 лет. Спустя время юрист опубликовал еще один ролик, где утверждал, что мужчине на видео больше 30 лет.