Хинштейн: 446 человек погибли после вторжения ВСУ в Курскую область

15 мая руководитель главного военного следственного управления Следственного комитета России Константин Корпусов сообщил, что потерпевшими после вторжения украинских войск в Курскую область признали более 87 тысяч человек. Он добавил, что во время следствия по уголовным делам, возбужденным по фактам обстрелов гражданской инфраструктуры, правоохранители допросили более 206 тысяч человек.