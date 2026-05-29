Хинштейн: 446 человек погибли после вторжения ВСУ в Курскую область

После вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область погибшими признали 446 мирных жителей региона. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
— За прошлый год проведена колоссальная работа по поиску людей. Из 2173 курян, включенных в реестр, удалось установить местонахождение абсолютного большинства — 1841 человека. В их числе, увы, и 446 погибших. В базе розыска на данный момент остается 332 фамилии, — написал глава области в своем канале в мессенджере МАКС.
15 мая руководитель главного военного следственного управления Следственного комитета России Константин Корпусов сообщил, что потерпевшими после вторжения украинских войск в Курскую область признали более 87 тысяч человек. Он добавил, что во время следствия по уголовным делам, возбужденным по фактам обстрелов гражданской инфраструктуры, правоохранители допросили более 206 тысяч человек.
11 апреля последние семь жителей Курской области, которых удерживала Украина, вернулись на родину — их встретила бывшая полномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.