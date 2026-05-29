Юные туристы из России попали в ловушку на опасной горе Бали

Двоих несовершеннолетних россиян и их спутника вывели с горы Батукару на Бали. Спасательная операция завершилась успешно: всех потерявшихся нашли спустя несколько часов после того, как они перестали ориентироваться на местности.
Как информирует поисково-спасательная служба острова со ссылкой на агентство ANTARA, трое туристов заблудились на горе Батукару в минувшую пятницу. Инцидент произошел в дневное время, когда подростки начали спуск, однако к вечеру сбились с пути.
Одному из членов группы удалось связаться с родственниками, после чего близкие незамедлительно обратились за помощью к профильным службам.
Координатор поисково-спасательного поста Донни Индраван уточнил обстоятельства произошедшего. По его словам, объединенная поисковая группа обнаружила заблудившихся около 11:00 по местному времени (05:00 мск). На момент обнаружения в состоянии подростков ничего не угрожало.
Стоит отметить, что гора Батукару имеет репутацию одного из самых опасных вулканов острова из-за сложного рельефа и густой растительности, где легко потерять ориентацию.
По последним данным, все эвакуированные чувствуют себя удовлетворительно, в медицинской помощи никто не нуждается. В настоящее время подростки переданы представителям консульства для дальнейшего оформления необходимых документов, сообщает издание Detik.com. Ожидается, что в ближайшее время они покинут Бали и вернутся в Россию.
