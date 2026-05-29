ВСУ применили систему дистанционного минирования на трассе «Новороссия»

Балицкий заявил, что БПЛА сбрасывает взрывное устройство, которое детонирует при фиксации движения. Сработать оно может как при проезде автомобиля, так и при появлении пешехода.
«Меры безопасности над автомобильными дорогами усилены, работают мобильно-огневые группы, движение БПЛА фиксируется на подлёте, однако их число значительное. Только за прошедшие сутки на подлёте к границам Запорожской области уничтожено около 100 БПЛА противника», — заявил губернатор.
Водителей призвали быть максимально внимательными, особенно на обочинах и участках, где могут находиться подозрительные предметы. При обнаружении опасных объектов нужно сразу сообщать в экстренные службы и держаться на безопасном расстоянии.
Оперативные службы переведены на усиленный режим. Граждан призвали сохранять собранность, учитывать рекомендации правоохранительных и силовых структур и внимательно следить за собственной безопасностью.
Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ нанесли удары по школе и детскому саду в Запорожской области. Всего за сутки от обстрелов в регионе погибли двое, ранены шестеро.
