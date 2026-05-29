Экс-заместитель главы Краснодарского крайсуда лишился неприкосновенности

Игорь Николайчук, который с 2007 по 2018 год работал судьей, а затем заместителем председателя Краснодарского краевого суда, недавно был привлечен в качестве ответчика по антикоррупционному иску Генеральной прокуратуры РФ. По данным надзорного ведомства, судья Николайчук вел совместную коммерческую деятельность с бизнесменами Евгением Бондаренко и Вигеном Саркисяном, которых также привлекли в процесс.