Нападение медведицы на человека на трассе в Румынии сняли на видео

В Румынии медведица напала на мужчину из Болгарии, который проигнорировал предупреждения и пытался ее накормить. Об этом пишет сайт Informat.ro.
Инцидент произошел на Трансфэгэрашском шоссе и попал на видео. Мужчина увидел медведицу с медвежонком и начал кидать ей еду. Все происходило на глазах других автомобилистов. Один из очевидцев стал хлопать, чтобы отпугнуть хищника, однако медведица все же бросилась на мужчину с едой. Автомобилисты начали сигналить и размахивать руками, чтобы отвлечь зверя. Пострадавшему удалось отступить в безопасное место и спастись.
Медведица успела укусить мужчину за руку. Пострадавшего с серьезными травмами доставили в больницу. Врачи не исключают, что потребуется операция.
