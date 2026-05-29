Нападение медведицы на человека на трассе в Румынии сняли на видео

Инцидент произошел на Трансфэгэрашском шоссе и попал на видео. Мужчина увидел медведицу с медвежонком и начал кидать ей еду. Все происходило на глазах других автомобилистов. Один из очевидцев стал хлопать, чтобы отпугнуть хищника, однако медведица все же бросилась на мужчину с едой. Автомобилисты начали сигналить и размахивать руками, чтобы отвлечь зверя. Пострадавшему удалось отступить в безопасное место и спастись.