Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять мирных жителей ДНР пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ

В результате ударов украинских беспилотных летательных аппаратов по территории ДНР пострадали пять мирных жителей. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава республики Денис Пушилин.

Источник: Life.ru

В Никитовском районе Горловки тяжело ранен мужчина 1984 года рождения. В Калининском районе того же города женщина 1953 года рождения получила ранения средней степени тяжести. В Мангушском муниципальном округе ранения средней тяжести диагностированы у мужчины 1974 года рождения. В Центрально-Городском районе Горловки пострадали двое мужчин — 1953 и 1982 годов рождения.

Кроме того, повреждены шесть жилых строений, три объекта гражданской инфраструктуры, один автобус, одна коммунальная машина, один грузовой и девять легковых автомобилей. Разрушения зафиксированы в Никитовском, Калининском и Центрально-Городском районах Горловки, а также в городском округе Иловайск и Амвросиевском муниципальном округе.

«Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления!» — написал Пушилин.

Ранее об ударе по Горловке сообщал местный мэр Иван Приходько. Согласно его данным, беспилотники Вооружённых сил Украины нанесли удары по бригаде одного из городских коммунальных предприятий и пассажирскому автобусу. Градоначальник также добавил, что в Центрально-Городском районе оказались повреждены несколько легковых автомобилей.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше