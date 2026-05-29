Восьмилетний мальчик не вернулся домой из школы в Новосибирске

В Советском районе Новосибирска в пятницу, 29 мая, пропал восьмилетний мальчик — он не вернулся домой после школы. Об этом сообщили в региональном отделении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

— Пропал (мальчик — прим. «ВМ») 8 лет, Советский район, город Новосибирск. 29 мая 2026 года не вернулся домой из школы, — говорится в сообщении волонтеров.

Согласно ориентировке, рост ребенка составляет 130 сантиметров и у него карие глаза. Среди особых примет присутствует шрам на голове у левого виска. Мальчик ушел из дома в синей кофте на молнии, черных кроссовках и сине-серой кепке.

Поиски осложняет погода — в городе идет дождь и дует шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду. Волонтеры собрались в полночь по местному времени в микрорайоне Нижняя Ельцовка — части Советского района рядом с новосибирским Академическим городком, где жилые многоэтажки находятся рядом с густым лесом, передает ТАСС.

28 мая СМИ сообщили, что в районе Софийских водопадов на курорте Архыз пропали два ребенка возрастом 10 и 12 лет. Поисковые работы стартовали в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики.