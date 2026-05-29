В Приморье членов ОПГ будут судить за сбыт ртути на 28 млн рублей

А ранее сотрудники ФСБ в Смоленской области нейтрализовали группу, которая переделывала списанное оружие в боевые образцы и продавала их. Преступники приобретали через открытые источники списанные стволы и муляжи, затем кустарным способом восстанавливали их боевые свойства и скрывали до продажи. Эта простая схема обеспечивала стабильный поток оружия на чёрный рынок. Во время обысков были изъяты карабины «Тигр» и СКС, пистолет Макарова, около 6 кг пороха и более 7 000 патронов.