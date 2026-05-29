Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье членов ОПГ будут судить за сбыт ртути на 28 млн рублей

В Приморском крае пресечён незаконный оборот 50 килограммов металлической ртути. Партию ядовитого вещества участники схемы продали за более чем 28 миллионов рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Источник: Life.ru

«По версии следствия, в октябре-ноябре 2025 года один из фигурантов, действуя в составе организованной группы совместно с тремя установленными соучастниками и иными лицами, незаконно приобрёл с целью последующего сбыта 50 кг ядовитого вещества — ртути металлической. Указанное вещество было реализовано за 350 тыс. долларов США (более 28 млн рублей) лицу, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия», — говорится в материале.

Также зафиксирована попытка продажи ещё 30 килограммов ртути, однако сделка не была завершена. Фигурантам предъявили обвинения по статье о незаконном обороте ядовитых веществ, совершённом организованной группой, а также по статье о покушении на аналогичное преступление. Один из участников дела умер, производство в его отношении прекращено. Схему выявили сотрудники УФСБ по Приморскому краю.

А ранее сотрудники ФСБ в Смоленской области нейтрализовали группу, которая переделывала списанное оружие в боевые образцы и продавала их. Преступники приобретали через открытые источники списанные стволы и муляжи, затем кустарным способом восстанавливали их боевые свойства и скрывали до продажи. Эта простая схема обеспечивала стабильный поток оружия на чёрный рынок. Во время обысков были изъяты карабины «Тигр» и СКС, пистолет Макарова, около 6 кг пороха и более 7 000 патронов.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше