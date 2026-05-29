Полицейские задержали мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня в Реутове

Ранее в Кировской области суд вынес приговор местному жителю за публичную демонстрацию нацистской символики. В августе 2025 года в городе Котельнич 18-летний юноша, находясь у мемориала Великой Отечественной войны с Вечным огнём, на глазах у посторонних людей показал нацистское приветствие. Свои действия он записал на камеру мобильного телефона, после чего опубликовал ролик в открытом сообществе одного из мессенджеров. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно.