Дорожный конфликт: котовчанин расколол крышу дорогой инормарки одним ударом

Вспыльчивость рецидивиста во время ссоры на дороге может стоит ему 200 тысяч рублей и свободы.

Дорожный конфликт в Камышине обернулся крупным ущербом для одного и уголовным делом для другого участника ссоры, сообщает главк МВД по Волгоградской области.

Инцидент произошел еще 24 мая. В тот день полицейским поступило заявление от владельца недешевого кроссовера BMW. Заявитель пояснил, что он повздорил с другим автомобилистом и тот швырнул в его авто стеклянную бутылку. Один бросок расколол панорамную крышу иномарки. По оценке экспертов ущерб от ссоры составил около 188 тысяч рублей.

Оперативники разыскали меткого участника конфликта. Им оказался 34-летний ранее судимый житель Котовского района. Мужчина признался в своем поступке. Однако в отношении него возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение имущества с причинением значительного ущерба.

А накануне в Волгограде сотрудники полиции разыскали школьников, которые несколько дней под камерой наблюдения забрасывали чужую легковушку камнями.