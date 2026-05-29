Дорожный конфликт: котовчанин расколол крышу дорогой инормарки одним ударом

Инцидент произошел еще 24 мая. В тот день полицейским поступило заявление от владельца недешевого кроссовера BMW. Заявитель пояснил, что он повздорил с другим автомобилистом и тот швырнул в его авто стеклянную бутылку. Один бросок расколол панорамную крышу иномарки. По оценке экспертов ущерб от ссоры составил около 188 тысяч рублей.