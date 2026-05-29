В Петербурге зарегистрировали дело против автора «Масяни»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Невский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении автора мультфильма «Масяня» Олега Куваева за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, а также нарушение требований к иностранным агентам. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.
«Невский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Олега Куваева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. “в” ч.2 ст. 280.4 УК РФ, ч.2 ст. 330.1 УК РФ», — говорится в сообщении.
Ранее Куваев опубликовал серию мультфильма «Масяня», демонстрирующую идеологическую ненависть и вражду к действующей российской власти и ее должностным лицам, переходящую в ненависть Куваева к СВО, которая также включает пропаганду идеи в виде речевых призывов, направленных против безопасности Российской Федерации.
Также достоверно осведомленный Куваев о включении его в реестр иностранных агентов не предоставил в Министерство юстиции РФ отчет об иностранных источниках, объеме денежных средств и иного имущества, полученных от этих источников, в том числе о банковских счетах, используемых для осуществления деятельности иностранного агента.