Девушка подросток подложила отрезанную голову кошки под дверь соседа из-за шума

Полиция Калининграда проводит проверку по факту инцидента, в котором несовершеннолетняя жительница подложила отрезанную голову кошки под входную дверь квартиры своего соседа. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщили в УМВД РФ по Калининградской области.
По данным полиции, сосед написал заявление. Несовершеннолетняя помещена в специализированное медицинское учреждение. Проводится проверка по факту жестокого обращения с животными.
По информации местных СМИ, 15-летняя девушка совершила это из-за того, что ее раздражали звуки из соседской квартиры. Ранее она уже попадала в психдиспансер из-за убийства другой кошки, передает ТАСС.
Ранее сотрудница продуктового магазина в Светлограде жестоко расправилась с котятами, которых пытались спасти волонтеры. Коробку с малышами возле торговой точки обнаружила местная жительница, которая обратилась за помощью в приюты. Однако, когда волонтеры прибыли на место, все котята уже были мертвы.