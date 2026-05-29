В Туапсинском округе объявили угрозу атаки БПЛА

КРАСНОДАР, 29 мая. /ТАСС/. Режим угрозы атаки БПЛА введен в Туапсинском округе Краснодарского края, сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко в Telegram-канале.
«На территории Туапсинского округа объявлена угроза атаки беспилотников», — говорится в сообщении.
Глава округа также призвал жителей и гостей прибрежного района соблюдать меры безопасности.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше