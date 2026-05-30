Чемпион Франции по футболу Бриан Бергунью умер на 44-м году жизни

Двукратный обладатель титула чемпиона Франции в составе футбольного клуба «Лион» Бриан Бергунью скончался в возрасте 43 лет, сообщает официальный сайт команды.
В декабре 2023 года спортсмену был поставлен диагноз — рак околоушной железы.
На протяжении своей карьеры в «Лионе» Бергунью дважды становился чемпионом Франции в сезонах 2003/2004 и 2004/2005. За молодежную сборную страны он провел 21 игру, в которой забил десять мячей.
Ранее в возрасте 83 лет также ушел из жизни чемпион СССР 1969 года в составе московского «Спартака» Сергей Рожков.