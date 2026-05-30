Бывшего настоятеля монастыря Шаолинь приговорили к 24 годам за коррупцию

Бывший настоятель монастыря Шаолинь Ши Юнсинь получил тюремный срок по решению суда, сообщает Reuters. Разбирательство проходило в центральной китайской провинции Хэнань.
Суд установил, что на протяжении почти тридцати лет он использовал свое положение в храме в личных целях. В частности, речь идет о присвоении имущества, а также участии в коррупционных схемах, связанных с получением и передачей взяток на сумму около 300 миллионов юаней.
Помимо лишения свободы сроком на 24 года, бывшему настоятелю назначен крупный штраф в размере 3,5 миллиона юаней. Сообщается, что он признал свою вину в ходе судебного разбирательства.
Напомним, в 2015 и 2017 годах ученики бывшего настоятеля монастыря уже выдвигали против него обвинения в коррупции и домогательствах. Однако тогда власти провинции Хэнань сняли с него часть обвинений за недостаточностью улик.