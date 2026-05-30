Попытка Евгения Молодцова выйти из-под ареста провалилась в Волгограде

Волгоградский областной суд оставил под стражей известного предпринимателя Евгения Молодцова, подозреваемого в причастности к избиению человека, совершенного группой лиц, сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.
Под стражу фигуранта уголовного дела 20 мая отправил Центральный суд города-героя. По версии следствия, именно 65-летний Молодцов, связанный с криминальными кругами и известный в области как «Молодец» и «Дед», стал организатором жестокого избиения 43-летнего жителя Городищенского района. Пострадавший ранним утром 9 мая попал в больницу с тяжкими травмами.
Вскоре оперативники задержали тех, кто с ним расправился: жителей столицы и Подмосковья и уроженца Краснодарского края. Они долго отпираться не стали и признались, что действовали по заказу некого волгоградца. Им оказался Евгений Молодцов. По данным «НовостиВолгограда», заказчик избиения тоже не стал скрывать свою роль в этом преступлении и пояснил, что мотивом расправы стал личный конфликт и желание отомстить.
С мерой пресечения в виде заключения под стражу предполагаемый организатор преступления не согласился и подал апелляционную жалоб. Вместе с защитниками они просили заменить меру пресечения на любой другой вариант кроме заключения. Однако жалоба осталась без ответа и Молодцов останется за решеткой до 9 июля как минимум.
