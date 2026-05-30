В Татарстане 14-летняя девочка погибла, врезавшись на питбайке в столб

В Татарстане произошла трагедия с участием несовершеннолетних на питбайке. Днём 29 мая около 17:30 на улице Советская в селе Старое Исакова 14-летняя девочка за рулём питбайка не справилась с управлением и врезалась в опору освещения. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Источник: Life.ru

14-летняя девочка погибла, врезавшись в столб на питбайке. Видео © Telegram / Прокуратура ТАТАРСТАНА.

В результате аварии девочка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. Её пассажир, 13-летний мальчик, был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Для выяснения всех обстоятельств на место выехал Бугульминский городской прокурор Ришат Шакиров. Организована процессуальная проверка, ход которой контролирует городская прокуратура.

Ранее глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин выступил с инициативой приравнять питбайки к полноценным мотоциклам. Соответствующее обращение уже направлено генеральному прокурору. Автор идеи считает, что текущий правовой статус позволяет подросткам свободно выезжать на дороги общего пользования, что часто приводит к трагедиям.

