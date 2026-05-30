В Москве полиция задержала баристу, пристававшего к несовершеннолетней девочке

Полиция Москвы задержала баристу, подозреваемого в растлении малолетних, после появления видеозаписей с непристойным поведением в отношении несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Благодаря профессиональным действиям моих столичных коллег из уголовного розыска в кратчайшие сроки мужчина установлен и доставлен в территориальный отдел полиции. Им оказался уроженец Тверской области. Проводится разбирательство, по итогам которого будет принято решение в соответствии с законом», — говорится в заявлении.

Напомним, в Москве бариста оказался под подозрением в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Очевидцы рассказывали, что мужчина из Коммунарки, работающий в кофейне своей матери, прикасался к девочке и целовал её. По их оценкам, девочке 13−15 лет. Местные жители утверждают, что в заведении часто бывают подростки.

