В Дагестане река Акташ смыла жилой дом

В Хасавюртовском районе Дагестана река Акташ смыла жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
«Поступило сообщение о том, что в населенном пункте Петраковское Хасавюртовского района рекой Акташ смыло дом», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате инцидента никто не пострадал и жертв нет.
Ранее в селе Касумкент в Сулейман-Стальском районе ливневые дожди повредили 250-метровый мост с 17 арками, построенный в 1929 году, через реку Чирагчай, который является памятником архитектуры Дагестана.
Как писал KP.RU, 28 мая Ставропольский край накрыли мощные осадки с градом. Проливные дожди привели к подтоплениям в ряде населенных пунктов Ингушетии. В Чечне из-за схода оползня был поврежден участок дороги.