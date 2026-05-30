Под Белгородом погибли два человека при ударе БПЛА

Опасность атаки БПЛА в Белгородском округе объявили в 8:31 мск. После этого сообщалось о налете на поселок Октябрьский, где от удара в двух частных домах выбило окна. Также под ударом оказался Грайвороновский округ, где от удара по автомобилю пострадала женщина, а также Валуйский и Шебекинский округа, где были повреждены несколько машин.