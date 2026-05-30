Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При атаке БПЛА ВСУ в Горловке повреждено предприятие, сгорел автомобиль

В Никитовском районе Горловки повреждено предприятие в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава города Иван Приходько. Также был повреждён автомобиль.

Источник: Life.ru

«В результате атаки БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки повреждена инфраструктура одного из предприятий. Вследствие атаки БПЛА ВФУ в Центрально-Городском районе Горловки полностью уничтожен гражданский автомобиль», — говорится в заявлении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате ударов украинских беспилотных летательных аппаратов по территории республики пострадали пять мирных жителей. В Никитовском районе Горловки тяжело ранен мужчина 1984 года рождения. В Калининском районе того же города женщина 1953 года рождения получила ранения средней степени тяжести. В Мангушском муниципальном округе ранения средней тяжести диагностированы у мужчины 1974 года рождения. В Центрально-Городском районе Горловки пострадали двое мужчин — 1953 и 1982 годов рождения.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше