Два мирных жителя погибли и двое ранены при атаке дрона на Белгородскую область

В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате атаки FPV-дрона по автомобилю погибли два мирных жителя. Еще двое мужчин получили ранения. Об этом в субботу, 30 мая, сообщили в оперштабе региона.
— В результате целенаправленного удара ВСУ два мирных жителя погибли, ещё двое получили ранения, — говорится в сообщении.
От полученных ранений двое мужчин скончались на месте. Двое других с диагнозом «акубаротравма и слепое осколочное ранение шеи» доставляются бригадой скорой помощи в городскую больницу № 2 Белгорода для обследования. От детонации автомобиль загорелся.
Более 80 беспилотников уничтожили над Ростовской областью 29 мая. По данным губернатора региона Юрия Слюсаря, в результате произошедшего повреждений и пострадавших нет.