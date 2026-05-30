На Украине пограничники ищут возможных беглецов в цистернах

На пункте пропуска «Паланка» сотрудники полиции совместно с военными осматривают цистерны, проверяя, не скрываются ли в них люди, пытающиеся покинуть территорию Украины незаконным способом. Такие меры связаны с усилением контроля на приграничном участке.