На Украине пограничники ищут возможных беглецов в цистернах

На границе Одесской области Украины и Молдавии пограничные службы и военные проводят проверки железнодорожных цистерн, чтобы выявить возможные попытки нелегального выезда из страны.
На пункте пропуска «Паланка» сотрудники полиции совместно с военными осматривают цистерны, проверяя, не скрываются ли в них люди, пытающиеся покинуть территорию Украины незаконным способом. Такие меры связаны с усилением контроля на приграничном участке.
Правоохранительные органы Закарпатской области также сообщали о выявлении схемы переправки мужчин через границу под видом медицинской эвакуации. По их данным, подобные способы используются для обхода действующих ограничений на выезд.
Ранее сообщалось, что пограничников 5-го погранотряда Госпогранслужбы Украины отправляют в 104-й отдельную бригаду теробороны в Сумской области.