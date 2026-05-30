В Туле отец связывал и избивал пятилетнего сына

В Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, подозреваемого в систематическом насилии над пятилетним сыном, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.
По данным ведомства, мужчина неоднократно наносил ребёнку побои руками, ремнём и другими предметами, а также ограничивал его свободу, связывая и изолируя от общения с окружающими.
Пятилетний мальчик и его четверо братьев временно изъяты из семьи и размещены в спецучреждении. По результатам расследования отцу предъявлено обвинение, он помещён под стражу.
В случае признания его вины судом, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
Ранее в Бурятии суд приговорил местную жительницу к трем годам и двум месяцам колонии общего режима за истязание малолетнего сына.