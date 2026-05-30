На автора «Масяни» Олега Куваева* завели уголовное дело в Петербурге

Ранее Life.ru писал, что Следственный комитет приступил к проверке эпизода мультсериала «Масяня» на предмет разжигания ненависти к россиянам. Активисты движения «Зов народа» в августе 2025 года направили в Следком запрос об проверке одной из серий. В этом эпизоде персонажу приходит в голову идея экспериментировать над «рашистиками», превращая их в собак.