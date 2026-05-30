В Тюменской области в ДТП погибла женщина, пострадали четыре человека

Ранее авария унесла жизни четырёх человек, включая двоих детей, на трассе М-5 «Урал» в Пензенской области. Трагедия произошла на 667-м километре федеральной дороги в Городищенском районе. Столкнулись легковой автомобиль Ford Focus и фура Mercedes с полуприцепом Kogel. Оба участвовавших в инциденте транспортных средства были зарегистрированы в Пензенской области.