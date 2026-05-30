Следком завёл дело о незаконном лишении свободы вдовы участника СВО в рехабе

Ранее во Львовской области предприниматель 23 года удерживал в трудовом рабстве своего бывшего одноклассника. В 2002 году злоумышленник пообещал 47-летнему мужчине работу с оплатой и жильём, но вместо этого сделал его бесплатным работником. Потерпевший рубил дрова, косил траву, работал на стройке, ухаживал за хозяйством и охранял территорию. За свой труд он не получал ни копейки — только еду, сигареты и место для сна. За плохую работу хозяин избивал его.