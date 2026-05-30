Мужчина погиб в результате детонации дрона под Белгородом

В поселке Октябрьский в результате детонации беспилотника погиб мирный житель. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.
«Поселок Октябрьский Белгородского округа подвергся очередной атаке со стороны ВСУ. В результате детонации дрона погиб мужчина», — говорится в сообщении в мессенджере Max.
В оперативном штабе выразили соболезнования семье погибшего. Информация о возможных повреждениях инфраструктуры в настоящее время уточняется.
Ранее в результате атаки киевского режима на поселок Октябрьский погибли два мирных жителя. Еще два человека получили ранения. Уточняется, что украинский дрон атаковал автомобиль.
Как писал KP.RU, ВСУ атаковали Волгоградскую область. В результате удара был поврежден многоквартирный жилой дом. Губернатор региона Андрей Бочаров уточнил, что пострадавших и возгораний не зафиксировано.