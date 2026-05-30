AP: пусковая площадка на мысе Канаверал повреждена взрывом ракеты New Glenn

Тяжелая ракета New Glenn взорвалась в 28 мая в ходе испытаний силовой установки. Глава Blue Origin Джефф Безос сообщил, что причина взрыва пока не была установлена. Компания проинформировала в X, что во время тестов «произошла аномалия». Никто из сотрудников Blue Origin во время взрыва не пострадал.