AP: пусковая площадка на мысе Канаверал повреждена взрывом ракеты New Glenn

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /ТАСС/. Стартовый комплекс 36 на космодроме на мысе Канаверал в американском штате Флорида получил значительные повреждения в результате взрыва тяжелой ракеты New Glenn компании Blue Origin. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Как оно отмечает, на кадрах аэрофотосъемки, сделанных 29 мая, видны груды разрушенных построек, на месте инцидента остались стоять лишь два строения.
Экстренные службы, указывает агентство, призвали общественность не приближаться к обломкам, которые может вынести из океана на берег, и оповещать власти о любых подобных находках.
Тяжелая ракета New Glenn взорвалась в 28 мая в ходе испытаний силовой установки. Глава Blue Origin Джефф Безос сообщил, что причина взрыва пока не была установлена. Компания проинформировала в X, что во время тестов «произошла аномалия». Никто из сотрудников Blue Origin во время взрыва не пострадал.