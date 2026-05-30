Пять человек заразились пожирающими заживо бактериями на популярном курорте

Отдельный инцидент, описанный в медицинской литературе, связан с 74-летним жителем округа Сент-Джонс. Мужчина получил небольшую рану на ноге и вскоре после купания в прибрежных водах Мексиканского залива заметил стремительное ухудшение состояния: появились сильная боль, изменение цвета кожи и отек, а также поражения на руке. Уже через несколько дней он обратился за экстренной помощью, где врачи провели срочную операцию по удалению инфицированных тканей и подтвердили бактериальную природу заболевания. Несмотря на то что пациент выжил, ему потребовалась ампутация выше колена и последующая пересадка кожи.