Пять человек заразились пожирающими заживо бактериями на популярном курорте

Во Флориде в текущем году зафиксировано пять случаев заражения бактерией Vibrio vulnificus, которую часто называют плотоядной из-за тяжелого поражения тканей. Об этом сообщает издание People, материал котррого перевел aif.ru.
По данным департамента здравоохранения штата, случаи выявлены в округах Майами-Дейд, Хиллсборо, Ли, Палм-Бич и Сент-Джонс по состоянию на конец мая.
Отдельный инцидент, описанный в медицинской литературе, связан с 74-летним жителем округа Сент-Джонс. Мужчина получил небольшую рану на ноге и вскоре после купания в прибрежных водах Мексиканского залива заметил стремительное ухудшение состояния: появились сильная боль, изменение цвета кожи и отек, а также поражения на руке. Уже через несколько дней он обратился за экстренной помощью, где врачи провели срочную операцию по удалению инфицированных тканей и подтвердили бактериальную природу заболевания. Несмотря на то что пациент выжил, ему потребовалась ампутация выше колена и последующая пересадка кожи.
Медицинские службы отмечают, что число заражений Vibrio vulnificus в регионе в этом году уже превышает показатели прошлого периода. Специалисты предупреждают о росте риска в теплые месяцы, когда бактерия активнее распространяется в морской воде. По официальным данным за последние три года, во Флориде было зарегистрировано 161 случай инфекции и 35 летальных исходов.
