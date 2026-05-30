Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще один мужчина погиб при ударе ВСУ по поселку в Белгородской области

Число погибших от удара ВСУ по белгородскому поселку Октябрьский возросло до трех человек.

Источник: Аргументы и факты

В результате обстрела поселка Октябрьский, расположенного в Белгородской области, погиб еще один человек, сообщает оперативный штаб региона.

Ранее поступала информация о том, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины, в данном населенном пункте погибли два мирных жителя, еще двое получили ранения.

Как уточняется в официальном сообщении, поселок Октябрьский Белгородского округа вновь подвергся удару со стороны ВСУ. В результате подрыва дрона погиб мужчина. Сведения о возможных повреждениях инфраструктуры уточняются.

Накануне при украинской атаке также пострадал мирный житель брянского села Кистер.