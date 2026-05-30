Еще один мужчина погиб при ударе ВСУ по поселку в Белгородской области

В результате обстрела поселка Октябрьский, расположенного в Белгородской области, погиб еще один человек, сообщает оперативный штаб региона.
Ранее поступала информация о том, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины, в данном населенном пункте погибли два мирных жителя, еще двое получили ранения.
Как уточняется в официальном сообщении, поселок Октябрьский Белгородского округа вновь подвергся удару со стороны ВСУ. В результате подрыва дрона погиб мужчина. Сведения о возможных повреждениях инфраструктуры уточняются.
Накануне при украинской атаке также пострадал мирный житель брянского села Кистер.