В туннеле под Гудзоном в Нью-Йорке загорелся поезд

В туннеле, соединяющем Нью-Йорк и Нью-Джерси под Гудзоном, произошло возгорание поезда, пишет агентство AP.
Сообщение о пожаре поступило поздно ночью. Ликвидация огня заняла около трех часов при участии примерно ста сотрудников пожарной службы.
В результате происшествия пострадали пять работников, двое из которых были доставлены в медучреждение с тяжелыми травмами. Кроме того, инцидент привел к временной остановке движения транзитных поездов.
Компания Amtrak не сообщила официальных причин пожара, однако, по информации городских властей, возгорание произошло в результате столкновения двух хозяйственных составов.
