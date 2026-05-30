В туннеле под Гудзоном в Нью-Йорке загорелся поезд

В туннеле, соединяющем Нью-Йорк и Нью-Джерси, произошло возгорание поезда.

Источник: Аргументы и факты

В туннеле, соединяющем Нью-Йорк и Нью-Джерси под Гудзоном, произошло возгорание поезда, пишет агентство AP.

Сообщение о пожаре поступило поздно ночью. Ликвидация огня заняла около трех часов при участии примерно ста сотрудников пожарной службы.

В результате происшествия пострадали пять работников, двое из которых были доставлены в медучреждение с тяжелыми травмами. Кроме того, инцидент привел к временной остановке движения транзитных поездов.

Компания Amtrak не сообщила официальных причин пожара, однако, по информации городских властей, возгорание произошло в результате столкновения двух хозяйственных составов.

Ранее сообщалось, что на станции в Петрозаводске загорелась электричка.