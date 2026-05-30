Взрыв ракеты New Glenn нанес сильный ущерб космодрому на мысе Канаверал

В ходе испытаний тяжелой ракеты New Glenn, разработанной компанией Blue Origin, на стартовой площадке во Флориде произошел взрыв, который привел к серьезным разрушениям инфраструктуры космодрома на мысе Канаверал.
По данным агентства Associated Press, после происшествия на месте испытаний были обнаружены значительные повреждения: часть сооружений оказалась разрушена, а уцелели лишь отдельные элементы инфраструктуры, включая одну из башен и водяной резервуар. Масштаб разрушений стал очевиден после анализа снимков, сделанных с воздуха.
Происшествие рассматривается как очередной удар по репутации программы New Glenn. Ранее отмечалось, что запуск ракеты уже сталкивался с техническими трудностями, включая проблемы с двигательной установкой и неудачную попытку вывода спутника на заданную орбиту, что привело к приостановке полетной программы на время доработок.