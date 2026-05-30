«Поселок Октябрьский Белгородского округа подвергся очередной атаке со стороны ВСУ. В результате детонации дрона погиб мужчина. Приносим искренние соболезнования семье погибшего. Информация о повреждениях уточняется», — отмечается в заявлении.
В Белгородской области из-за детонации дрона погиб мужчина
В поселке Октябрьский Белгородской области в результате детонации беспилотного летательного аппарата погиб местный житель. Как сообщает оперштаб региона в своем канале в «Максе», поселок подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины.