AP: Взрыв ракеты New Glenn сильно повредил площадку на мысе Канаверал

По данным агентства, аэрофотосъёмка показала крупные разрушения на месте инцидента. На кадрах видны груды обломков и повреждённые постройки, при этом целыми остались только два строения. Экстренные службы попросили людей не подходить к фрагментам ракеты, если океан вынесет их на берег. Власти также призвали сообщать о любых подобных находках.
Напомним, на стартовой площадке в Кейп-Канаверал во Флориде произошёл взрыв ракеты во время наземных испытаний с запуском двигателей. Перед инцидентом шла подготовка к заправке ракеты топливом в рамках предпусковых проверок. Владелец компании Blue Origin Джефф Безос заявил, что говорить о причине взрыва пока рано. Несмотря на неудачу, он отметил намерение продолжать работу.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.