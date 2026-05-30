Канадец Лоу, отправлявший по миру посылки с ядом, признал вину

Канадец Кеннет Лоу признал свою вину в деле, связанном с массовой рассылкой писем, содержащих опасные химические вещества, сообщает Reuters.
В ходе расследования было установлено, что Лоу занимался продажей и отправкой наборов, включающих в себя яды, в различные страны мира. В результате его действий погибло значительное число людей.
Согласно материалам дела, канадец отправил более 1,2 тысячи таких наборов в 41 государство.
После возникновения угрозы экстрадиции в Великобританию Лоу пошел на сотрудничество со следствием, признав свою причастность к гибели 14 граждан Канады в возрасте от 16 до 36 лет, а также 79 жителей Великобритании.
