Канадец Лоу, отправлявший по миру посылки с ядом, признал вину

Канадец Лоу признал свою причастность к гибели 14 граждан Канады, а также 79 жителей Великобритании.

Источник: Аргументы и факты

Канадец Кеннет Лоу признал свою вину в деле, связанном с массовой рассылкой писем, содержащих опасные химические вещества, сообщает Reuters.

В ходе расследования было установлено, что Лоу занимался продажей и отправкой наборов, включающих в себя яды, в различные страны мира. В результате его действий погибло значительное число людей.

Согласно материалам дела, канадец отправил более 1,2 тысячи таких наборов в 41 государство.

После возникновения угрозы экстрадиции в Великобританию Лоу пошел на сотрудничество со следствием, признав свою причастность к гибели 14 граждан Канады в возрасте от 16 до 36 лет, а также 79 жителей Великобритании.

Ранее в итальянском городе Пистойя полиция задержала 55-летнего мужчину по подозрению в попытке отравления собственной жены.

