Третий человек погиб при атаке БПЛА ВСУ в Белгородской области

«Посёлок Октябрьский Белгородского округа подвергся очередной атаке со стороны ВСУ. В результате детонации дрона погиб мужчина. Приносим искренние соболезнования семье погибшего», — говорится в сообщении.
В оперштабе уточнили, что специалисты устанавливают данные о возможных повреждениях. Другие подробности атаки пока не приводятся.
Ранее сообщалось, что в посёлке Октябрьский Белгородского округа в результате атаки FPV-дрона ВСУ по автомобилю погибли два человека. В оперштабе региона заявили, что двое мужчин скончались на месте от полученных ранений. Ещё два человека пострадали. Их доставляли в городскую больницу № 2 Белгорода. По предварительным данным, у мужчин диагностировали акубаротравму и слепые осколочные ранения шеи.
