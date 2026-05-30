Задержанный в Чехии митрополит Иларион прибыл в Россию

Митрополит Иларион, ранее задержанный в Чехии, вернулся на территорию России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.
Священнослужитель намерен встретиться с патриархом Кириллом, чтобы доложить о деталях произошедшего инцидента и обстоятельствах своего задержания.
По данным редакции канала, задержание произошло после того, как автомобиль митрополита был остановлен полицией в районе Карловых Вар, неподалеку от православного храма. В ходе осмотра машины сотрудники правоохранительных органов обнаружили несколько небольших контейнеров с веществом белого цвета.
Защита священнослужителя утверждает, что процедура досмотра проходила с нарушениями: не были названы причины остановки, не предъявлялись претензии к нарушению правил дорожного движения, а сам митрополит не смог присутствовать при проверке автомобиля.
Ранее сообщалось, что правоохранителей, задержавших в Чехии митрополита Илариона, можно будет привлечь к ответственности, если будет доказано, что они сфальсифицировали доказательства.