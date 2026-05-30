Экс-сенатор Дума и адвокат Клеточкин обжаловали арест по делу о мошенничестве

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Бывший сенатор от Костромской области Василий Дума и адвокат основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви Дмитрий Клеточкин обжаловали арест по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Это следует из судебных документов, с которыми ознакомился ТАСС.
«В суд поступила апелляционная жалоба Дмитрия Клеточкина и Василия Думы на избрание меры пресечения в виде заключение под стражу», — сказано в них.
Клеточкин и Дума были арестованы Замоскворецким судом Москвы 23 апреля. Им предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Расследование связано с одним из доверителей Клеточкина по гражданскому делу.