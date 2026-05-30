Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дагестане река Акташ смыла дом после сильных дождей

Река Акташ смыла дом в населённом пункте Петраковское Хасавюртовского района Дагестана после сильных дождей. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Источник: Life.ru

«Поступило сообщение о том, что в населённом пункте Петраковское Хасавюртовского района рекой Акташ смыло дом. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате происшествия люди не пострадали. Другие данные о повреждениях пока не приводятся. Ранее региональное управление МЧС предупреждало о риске резких подъёмов воды на малых реках. Такая обстановка сохраняется из-за сильных и интенсивных дождей в Дагестане.

Ранее после мощного ливня улицы Днепра оказались затоплены потоками грязной воды. На кадрах видно, как улицы города затоплены водой, машины передвигаются по ним с большим трудом. Один из авторов видео рассказал, что на улице Ульянова «размывает деревья», и ему кажется, что «сейчас будет хана».

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше