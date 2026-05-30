Медсестре в КБР дали 3,5 года условно за хищение лекарств на сумму ₽8,7 млн

Суд в Кабардино-Балкарской Республике приговорил старшую медсестру кардиологического диспансера к трём с половиной годам лишения свободы условно. Женщину признали виновной в хищении лекарственных препаратов на сумму более 8,7 миллиона рублей. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на данные судебного акта.

Источник: Life.ru

Как установило следствие, с января 2021 года по август 2023 года сотрудница одного из отделений медучреждения в Нальчике вносила ложные сведения в официальные документы. Она завышала в требованиях количество и наименования медикаментов, не соответствующие реальной потребности. Затем в своём журнале учёта, который не сверялся с документами постовых и процедурных медсестёр, она отражала, будто выдала этот объём лекарств коллегам. Таким способом ей удалось похитить препараты на общую сумму 8,7 миллиона рублей.

Суд признал подсудимую виновной по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере). Ей назначено наказание в виде трёх лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Часть ущерба в размере 100 тысяч рублей женщина погасила добровольно. Оставшиеся более 8,6 миллиона рублей будут взысканы с неё по приговору.

