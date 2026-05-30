Взрыв ракеты New Glenn замедлит на год реализацию лунной программы США

Взрыв тяжелой ракеты New Glenn может задержать на год реализацию планов компании Blue Origin по участию в лунной программе NASA, направленной на освоение спутника.
Как отмечается в статье, опубликованной в американском издании Politico, инцидент на космодроме на мысе Канаверал может затормозить реализацию планов администрации президента США по возвращению астронавтов на Луну к 2028 году и созданию там постоянной базы. Ранее предполагалось, что ракета New Glenn доставит на Луну посадочный модуль Blue Moon.
По мнению авторов статьи, устранение последствий взрыва на космодроме, скорее всего, также потребует нескольких месяцев.