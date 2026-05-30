Взрыв ракеты New Glenn замедлит на год реализацию лунной программы США

Как отмечается в статье, опубликованной в американском издании Politico, инцидент на космодроме на мысе Канаверал может затормозить реализацию планов администрации президента США по возвращению астронавтов на Луну к 2028 году и созданию там постоянной базы. Ранее предполагалось, что ракета New Glenn доставит на Луну посадочный модуль Blue Moon.