Семеро загадочных персонажей вылезли из канализационного люка в Бруклине

Группа из семи неизвестных человек появилась из канализационного люка на парковке в нью-йоркском Бруклине. Цель их действий до сих пор остается неясной, пишет New York Post.
На видеозаписи видно, как крышка люка приподнимается, и из него появляется человек, который затем осторожно закрывает люк за припаркованными автомобилями. Затем следуют еще шесть человек, некоторые из которых вооружены фонарями и одеты в болотные сапоги.
После странного происшествия полиция Нью-Йорка направила своих сотрудников на место для проведения расследования.
В соцсетях пользователи с юмором предположили, что таинственные люди из подземного мира Нью-Йорка могут быть ни кем иным, как легендарными черепашками-ниндзя или охотниками за привидениями.
