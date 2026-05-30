Серийного убийцу ищут после гибели трёх женщин в Мексике

Ранее серийный убийца Рамиль Ибрагимов попытался через суд добиться смягчения пожизненного наказания. Его осудили за расправу над семью людьми, включая троих детей. Ибрагимов просил заменить пожизненный срок на ограниченное заключение — максимум до 30 лет, однако суд отказал. Следствие установило, что в 2006 году Ибрагимов убил знакомого в одном из сёл Амурской области, затем расправился с хозяйкой дома и поджёг жилище. Позже в Сургуте он вместе с сообщниками убил ещё пятерых человек, среди которых были трое детей, после чего преступники сожгли дом жертв.