В Неваде провели операцию по освобождению 500 бойцовых петухов

В населенном пункте Парамп, известном наличием легальных публичных домов, владельцы этих заведений, стремясь увеличить свои доходы, занялись противозаконной деятельностью. В заведении под названием «Куриное ранчо» они организовали нелегальные петушиные бои, извлекая прибыль из ставок на исходы поединков. При задержании у подозреваемых было изъято свыше 60 тысяч долларов и более десяти единиц огнестрельного оружия.