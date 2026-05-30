В Неваде провели операцию по освобождению 500 бойцовых петухов

Операция по освобождению 500 петухов из рук организаторов нелегальных петушиных боев прошла в пустыне Невады, сообщает New York Post.
В населенном пункте Парамп, известном наличием легальных публичных домов, владельцы этих заведений, стремясь увеличить свои доходы, занялись противозаконной деятельностью. В заведении под названием «Куриное ранчо» они организовали нелегальные петушиные бои, извлекая прибыль из ставок на исходы поединков. При задержании у подозреваемых было изъято свыше 60 тысяч долларов и более десяти единиц огнестрельного оружия.
500 петухам, содержавшимся в клетках под палящим солнцем, грозила неминуемая гибель. Рядом с местом содержания птиц было обнаружено множество острых лезвий, которые организаторы жестоких состязаний прикрепляли к лапам птиц, чтобы сделать бои более кровавыми и зрелищными. В результате операции были задержаны трое подозреваемых, которым предъявлено более 300 обвинений.
Ранее сообщалось, что в пустыне Невады нашли более 300 человеческих останков.