СК возбудил дело о незаконном лишении свободы вдовы участника СВО

Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы по сообщению об издевательствах над вдовой участника СВО в реабилитационном центре в Екатеринбурге. Доклад о расследовании будет представлен главе ведомства Александру Бастрыкину. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщили в пресс-службе СК РФ.