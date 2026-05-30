СК возбудил дело о незаконном лишении свободы вдовы участника СВО

Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы по сообщению об издевательствах над вдовой участника СВО в реабилитационном центре в Екатеринбурге. Доклад о расследовании будет представлен главе ведомства Александру Бастрыкину. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщили в пресс-службе СК РФ.
По данным СМИ, женщину увезли в реабилитационный центр без ее согласия. Вместо лечения над ней издевались, били и унижали. Мать пострадавшей рассказала, что дочь подвергалась физическим и психологическим издевательствам.
По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы». Глава СК поручил руководителю управления по Свердловской области доложить о ходе расследования, говорится в сообщении.
Ранее Видновский городской суд продлил арест основателю реабилитационного центра «Антонов PRO» Максиму Антонову. В учреждении издевались над постояльцами: людей били и незаконно лишали свободы.