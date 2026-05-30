Омбудсмен ДНР назвала количество мирных жителей, погибших от атак ВСУ с 2014 года

Ранее в Курской области 446 мирных жителей признали погибшими после вторжения ВСУ в регион. Такие данные привёл губернатор Александр Хинштейн по итогам поисковой работы за прошлый год. По его словам, в реестр внесли 2173 жителя области, из них местонахождение 1841 человека удалось установить. В базе розыска остаются ещё 332 фамилии, поиски продолжаются. Хинштейн также сообщил, что при участии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой домой с Украины вернули 166 жителей Курской области.