Пожар начался в порту Таганрога после атаки БПЛА

Два человека пострадали в результате атаки БПЛА на Ростовскую область ночью 30 мая. Загорелись танкер, резервуар с топливом и административное здание на территории порта в Таганроге. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
«По предварительной информации, пострадавших нет. Информация уточняется», — написал губернатор в мессенджере «Макс».
