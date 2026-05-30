Два человека пострадали при атаке БПЛА на Таганрог

В результате ночной воздушной атаки на Таганрог пострадали два мирных жителя. Об этом в субботу, 30 мая, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
По предварительной информации, удар БПЛА пришелся по частному дому. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
В ходе отражения атаки уничтожены беспилотники в Таганроге, Чертковском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах. В селе Греково-Тимофеевка из-за падения обломков произошло возгорание газовой трубы в доме, повреждены крыша и остекление. Жертв и пострадавших нет, люди эвакуированы. На месте работают экстренные службы.
В порту Таганрога после атаки загорелись танкер, топливный резервуар и административное здание, пострадавших нет. В селе Боцманово Неклиновского района повреждено остекление в двух домах. Беспилотная опасность в регионе сохраняется, говорится в сообщении.
Более 80 беспилотников уничтожили над Ростовской областью 29 мая. По данным губернатора региона Юрия Слюсаря, в результате произошедшего повреждений и пострадавших нет.